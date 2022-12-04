Игрок «Ростова» Миронов: «Чемпионат мира? Следил за игрой сербов, многие наши футболисты поддерживают их!»

Полузащитник «Ростова» Алексей Миронов рассказал «СЭ», за какими командами следит на чемпионате мира-2022 в Катаре.

— Успеваешь следить за чемпионатом мира?

— Не скажу, что прям погружен. Но да, в новостях слежу. Но это не то, что было, когда наша сборная играла, когда Россия обыгрывала Испанию. Это совсем другое. Наших нет.

— Кого поддерживаешь в отсутствии сборной России?

— Следил за игрой Сербии. Многие наши футболисты поддерживают их. Они и игрой удивили, и вполне хорошо играли. А так, наверное, Бразилия. На них всегда приятно посмотреть. Даже заголовок, что Бразилия с кем-то играет привлекает внимание. Южная Корея и Япония? За ними интересно наблюдать. Они где-то внизу, а потом выстреливают и выигрывают. Круто следить за ними. Но есть темные лошадки, а есть машины, как бразильцы.

ЧМ-2022 проходит в Катаре с 20 ноября по 18 декабря.