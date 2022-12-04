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Сегодня, 14:40

Игрок «Ростова» Миронов: «Чемпионат мира? Следил за игрой сербов, многие наши футболисты поддерживают их!»

Артем Бухаев
Корреспондент
Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Полузащитник «Ростова» Алексей Миронов рассказал «СЭ», за какими командами следит на чемпионате мира-2022 в Катаре.

— Успеваешь следить за чемпионатом мира?

— Не скажу, что прям погружен. Но да, в новостях слежу. Но это не то, что было, когда наша сборная играла, когда Россия обыгрывала Испанию. Это совсем другое. Наших нет.

— Кого поддерживаешь в отсутствии сборной России?

— Следил за игрой Сербии. Многие наши футболисты поддерживают их. Они и игрой удивили, и вполне хорошо играли. А так, наверное, Бразилия. На них всегда приятно посмотреть. Даже заголовок, что Бразилия с кем-то играет привлекает внимание. Южная Корея и Япония? За ними интересно наблюдать. Они где-то внизу, а потом выстреливают и выигрывают. Круто следить за ними. Но есть темные лошадки, а есть машины, как бразильцы.

ЧМ-2022 проходит в Катаре с 20 ноября по 18 декабря.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. ЧМ
Франция
Польша

Ф1(-1.5)

32%

1.92

ТБ 2.5

25%

1.86

Обе забьют - да

19%

2.45
⚽ Футбол. ЧМ
Англия
Сенегал

ИТБ1 (1.5)

24%

1.90

Обе забьют - да

22%

2.44

ИТБ2 (0.5)

16%

1.96
⚽ Футбол. ЧМ
Аргентина 2
Австралия 1
Матч завершен

Ф1(-1.5)

34%

1.77

ТБ 2.5

28%

1.93

Обе забьют - нет

21%

1.45
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
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Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
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Филипе Силва Малком

Зенит

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П
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Спартак

 7
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