Полузащитник «Ростова» Глебов: «Меня устроит, если финишируем в тройке в РПЛ»

Полузащитник «Ростова» Данил Глебов рассказал о целях команды на Winline Зимний кубок РПЛ и на оставшуюся часть сезона.

— Какая цель и задача у «Ростова» на турнир и оставшуюся часть РПЛ?

— Задача на турнир — без травм и как следует подготовиться к оставшимся матчам сезона. А в РПЛ... Меня устроит, если финишируем в тройке в чемпионате.

Зимний Кубок РПЛ пройдет в Абу-Даби (ОАЭ) со 2 по 11 февраля. В турнире примут участие «Спартак», «Ростов», «Краснодар» и «Сочи»

«Ростов» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 35 очков в 17 матчах.