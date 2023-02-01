Агент Сердара Азмуна: «До сегодняшнего дня ни «Сочи», ни «Локомотив» не обращались»

Арманд Дурн, агент нападающего «Байера» Сердара Азмуна, прокомментировал информацию об интересе к футболисту со стороны «Локомотива» и «Сочи».

«До сегодняшнего дня ни «Сочи», ни «Локомотив» не обращались по поводу Азмуна», — приводит «РБ Спорт» слова агента.

Ранее стало известно о том, что переход Азмуна в «Марсель» сорвался.

С января 2022-го футболист выступает за «Байер». В текущем сезоне он сыграл 13 матчей во всех турнирах и отметился 2 результативными передачами.