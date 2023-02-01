Агент Сердара Азмуна: «До сегодняшнего дня ни «Сочи», ни «Локомотив» не обращались»
Арманд Дурн, агент нападающего «Байера» Сердара Азмуна, прокомментировал информацию об интересе к футболисту со стороны «Локомотива» и «Сочи».
«До сегодняшнего дня ни «Сочи», ни «Локомотив» не обращались по поводу Азмуна», — приводит «РБ Спорт» слова агента.
Ранее стало известно о том, что переход Азмуна в «Марсель» сорвался.
С января 2022-го футболист выступает за «Байер». В текущем сезоне он сыграл 13 матчей во всех турнирах и отметился 2 результативными передачами.
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|
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|
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|10
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|13
|
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|3
|4
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|20-34
|13
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|Химки
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|3
|3
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|16-36
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|
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|17
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|3
|13
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|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
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ЖК
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
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|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
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Дмитрий Баринов
Локомотив
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|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
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|1
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Илья Кутепов
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