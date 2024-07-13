Полузащитник «Ривер Плейт» Барко вылетел в Россию для завершения перехода в «Спартак»
Полузащитник «Ривер Плейт» Эсекьель Барко вылетел в Москву для завершения перехода в «Спартак».
Футболист дал интервью телеканалу ESPN перед отправкой из аэропорта в Буэнос-Айресе.
«Да, это было сложное решение, я испытываю смешанные чувства. Уход из «Ривер Плейт» дался мне непросто. Мы принимали решение вместе с семьей. Надеюсь, что смогу насладиться новым важным шагом в карьере. У меня новорожденная дочь, которой всего 3 месяца, мы принимали решение, учитывая и это тоже. В любом случае, я счастлив.
Как я могу оценить свой период в «Ривер Плейт»? Всегда можно сделать что-то лучше. Я очень самокритичен, и всегда старался отдавать все силы на поле. Да, мне еще есть куда расти, но я надеюсь, что никого не подвел», — сказал Барко.
По информации «СЭ», зарплата футболиста в «Спартаке» составит около 2,5 миллиона евро.
В 2024 году Барко забил 2 гола и сделал 7 результативных передач в 28 матчах за «Ривер Плейт» во всех турнирах.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость хавбека в 9 миллионов евро.
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3
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4
|Локомотив
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5
|Спартак
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6
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7
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8
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9
|Кр. Советов
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10
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11
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12
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13
|Пари НН
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14
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15
|Динамо Мх
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16
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|20.07
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Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
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Кр. Советов – Зенит
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Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
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Динамо – Факел
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|21.07
|17:30
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Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
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Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
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Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
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Пари НН – Рубин
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