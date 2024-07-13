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Полузащитник «Ривер Плейт» Барко вылетел в Россию для завершения перехода в «Спартак»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Эсекьель Барко.
Фото Getty Images

Полузащитник «Ривер Плейт» Эсекьель Барко вылетел в Москву для завершения перехода в «Спартак».

Футболист дал интервью телеканалу ESPN перед отправкой из аэропорта в Буэнос-Айресе.

«Да, это было сложное решение, я испытываю смешанные чувства. Уход из «Ривер Плейт» дался мне непросто. Мы принимали решение вместе с семьей. Надеюсь, что смогу насладиться новым важным шагом в карьере. У меня новорожденная дочь, которой всего 3 месяца, мы принимали решение, учитывая и это тоже. В любом случае, я счастлив.
Как я могу оценить свой период в «Ривер Плейт»? Всегда можно сделать что-то лучше. Я очень самокритичен, и всегда старался отдавать все силы на поле. Да, мне еще есть куда расти, но я надеюсь, что никого не подвел», — сказал Барко.

По информации «СЭ», зарплата футболиста в «Спартаке» составит около 2,5 миллиона евро.

В 2024 году Барко забил 2 гола и сделал 7 результативных передач в 28 матчах за «Ривер Плейт» во всех турнирах.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость хавбека в 9 миллионов евро.

Эсекиэль Барко. «Спартак» нашел замену Промесу. Москвичи заплатят за Барко 15 миллионов евро

Футбол
РПЛ
ФК Ривер Плейт
ФК Спартак (Москва)
Эсекьель Барко
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