Барко заработает в «Спартаке» 2,5 миллиона евро
Как стало известно «СЭ», зарплата полузащитника «Ривер Плейт» Эсекьеля Барко в «Спартаке» составит порядка 2,5 миллиона евро с учетом бонусов.
Ожидается, что 25-летний игрок подпишет с красно-белыми четырехлетний контракт с ближайшее время.
В 2024 году Барко забил 2 гола и сделал 7 результативных передач в 28 матчах за «Ривер Плейт» во всех турнирах. Контракт футболиста с аргентинским клубом действует до конца 2026 года.
Ранее сообщалось, что трансфер хавбека может обойтись «Спартаку» в 16 миллионов долларов.
По итогам минувшего сезона московский клуб финишировал на пятом месте в турнирной таблице чемпионата России.
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|15:00
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Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
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Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
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Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
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Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
|
Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
|
Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
|
Пари НН – Рубин
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