Спортивный директор «Оренбурга» рассказал, как клуб перехватил форварда Гюрлюка у «Манчестер Сити»
Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев рассказал, как клубу удалось подписать турецкого нападающего Эмирджана Гюрлюка, на которого претендовал «Манчестер Сити».
«Эмирджан раньше играл в первой лиге Турции. Хозяин этого чемпионата — бизнесмен, пророссийски настроенный. У него самая большая и самая топовая академия в Турции. Он ежегодно проводит крупные детские турниры, в которых участвуют «Манчестер Сити», «Челси», «Арсенал» и другие топовые команды. Была такая ситуация: на один из турниров пригласили детей из «Зенита». То ли «Арсенал», то ли другая команда заявила, что они не приедут, если будет «Зенит». Им и сказали, чтобы они шли куда подальше, «Зенит» будет на турнире. И тут завязались уже отношения с «Зенитом». А нам удалось в эту завязку зайти и решить этот вопрос. Агент Горлюка сказал, что «Сити» предлагал 3 миллиона евро? Мы гораздо дешевле взяли. Там и агент очень Россию любит. Все благодаря позиции агента и вот этим завязавшимся отношениям», — приводит Legalbet слова Андреева.
Гюрлюк выступает за «Оренбург» с июля 2023 года. В сезоне-2023/24 20-летний турок забил 1 гол и сделал 3 результативные передачи в 24 матчах за команду.
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4
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5
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7
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8
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11
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14
|Химки
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15
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16
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|20.07
|15:00
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Локомотив – Акрон
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|20.07
|17:30
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Кр. Советов – Зенит
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Ростов – ЦСКА
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|20:00
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Динамо – Факел
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|21.07
|17:30
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Оренбург – Спартак
|- : -
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Ахмат – Краснодар
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|21.07
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Химки – Динамо Мх
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|22.07
|20:00
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Пари НН – Рубин
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