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Спортивный директор «Оренбурга» рассказал, как клуб перехватил форварда Гюрлюка у «Манчестер Сити»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев рассказал, как клубу удалось подписать турецкого нападающего Эмирджана Гюрлюка, на которого претендовал «Манчестер Сити».

«Эмирджан раньше играл в первой лиге Турции. Хозяин этого чемпионата — бизнесмен, пророссийски настроенный. У него самая большая и самая топовая академия в Турции. Он ежегодно проводит крупные детские турниры, в которых участвуют «Манчестер Сити», «Челси», «Арсенал» и другие топовые команды. Была такая ситуация: на один из турниров пригласили детей из «Зенита». То ли «Арсенал», то ли другая команда заявила, что они не приедут, если будет «Зенит». Им и сказали, чтобы они шли куда подальше, «Зенит» будет на турнире. И тут завязались уже отношения с «Зенитом». А нам удалось в эту завязку зайти и решить этот вопрос. Агент Горлюка сказал, что «Сити» предлагал 3 миллиона евро? Мы гораздо дешевле взяли. Там и агент очень Россию любит. Все благодаря позиции агента и вот этим завязавшимся отношениям», — приводит Legalbet слова Андреева.

Гюрлюк выступает за «Оренбург» с июля 2023 года. В сезоне-2023/24 20-летний турок забил 1 гол и сделал 3 результативные передачи в 24 матчах за команду.

Источник: Legalbet
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