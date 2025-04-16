Полузащитник «Пари НН» Тичич пропустит остаток сезона из-за травмы

Полузащитник «Пари НН» Лука Тичич перенес операцию на плече, сообщает пресс-служба нижегородского клуба.

24-летний футболист получил травму в матче 23-го тура РПЛ с «Оренбургом» (1:2), который прошел 4 апреля. В среду Тичича прооперировали в Словении. Отмечается, что восстановление полузащитника займет не менее двух месяцев. В этом сезоне он уже не сыграет за команду.

«Мы желаем нашему футболисту скорейшего восстановления. Здоровья, Лука!» — говорится в заявлении нижегородцев.

Тичич присоединился к «Пари НН» летом 2024 года. Словенец провел 27 матчей во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей.