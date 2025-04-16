Игрокам «Спартака» провели экскурсию по офису и музею «Лукойла»

Игроки, тренерский состав и персонал первой команды «Спартака» посетили офис и музей «Лукойла», сообщает пресс-служба красно-белых.

Отмечается, что в рамках экскурсии футболисты московского клуба узнали об основных направлениях деятельности компании с момента ее основания.

«Исторический раздел музея познакомил красно-белых с ключевыми этапами становления и развития отечественной нефтяной промышленности. В ходе визита красно-белые прошли традиционный ритуал посвящения в нефтяники: представитель «Лукойла» нанес на щеки игроков и других членов команды настоящую нефть», — говорится в сообщении «Спартака».

«Лукойл» более 20 лет выступал титульным спонсором красно-белых, а в 2022 году компания приобрела 100 процентов акций клуба и стадиона команды.