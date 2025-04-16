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Сегодня, 19:18

Игрокам «Спартака» провели экскурсию по офису и музею «Лукойла»

Алина Савинова
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Игроки, тренерский состав и персонал первой команды «Спартака» посетили офис и музей «Лукойла», сообщает пресс-служба красно-белых.

Отмечается, что в рамках экскурсии футболисты московского клуба узнали об основных направлениях деятельности компании с момента ее основания.

«Исторический раздел музея познакомил красно-белых с ключевыми этапами становления и развития отечественной нефтяной промышленности. В ходе визита красно-белые прошли традиционный ритуал посвящения в нефтяники: представитель «Лукойла» нанес на щеки игроков и других членов команды настоящую нефть», — говорится в сообщении «Спартака».

«Лукойл» более 20 лет выступал титульным спонсором красно-белых, а в 2022 году компания приобрела 100 процентов акций клуба и стадиона команды.

Источник: Официальный сайт ФК «Спартак»
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ФК Спартак (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 24 15 7 2 46-17 52
2
 Зенит 24 15 5 4 49-16 50
3
 Спартак 24 14 5 5 45-19 47
4
 ЦСКА 24 14 5 5 38-16 47
5
 Динамо 24 12 7 5 50-28 43
6
 Локомотив 24 12 5 7 39-36 41
7
 Рубин 24 10 6 8 31-34 36
8
 Ростов 24 9 6 9 36-38 33
9
 Акрон 24 8 4 12 29-42 28
10
 Динамо Мх 24 6 9 9 22-26 27
11
 Кр. Советов 24 7 5 12 29-39 26
12
 Химки 24 5 8 11 28-44 23
13
 Ахмат 24 4 11 9 22-36 23
14
 Пари НН 24 5 5 14 19-44 20
15
 Факел 24 2 9 13 11-35 15
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