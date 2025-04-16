«Химки» не отзаявили Артигу после отставки

«Химки» все еще не отзаявили бывшего главного тренера команды Франка Артигу, свидетельствует информация на сайте РПЛ. Испанец официально продолжает числится в команде, несмотря на сообщение пресс-службы подмосковного клуба о его отставке 15 апреля.

48-летний Артига возглавлял подмосковную команду с июня 2024 года.

16 апреля «СЭ» стало известно, что команде представили нового главного тренера, которым стал Магомед Адиев. Официально клуб не сообщал о его назначении.