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Сегодня, 11:54

Карпукас уверен, что «Локомотив» не вылетит из РПЛ по итогам сезона

Руслан Минаев
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Полузащитник московского «Локомотива» Артем Карпукас уверен, что команда сохранит прописку в РПЛ по итогам сезона-2022/23.

— До 12-го места у вас шесть очков — за что вы боретесь? Про топ-5 забыли?

— Да какой топ-5. Конечно, забыли! Мы сейчас думаем о том, как обезопасить себя от зоны вылета.

— Уверен на 100 процентов, что «Локомотив» не вылетит?

— Да, — цитирует игрока «РБ Спорт».

После 17 туров РПЛ «Локомотив» занимает 14-е место, набрав 13 очков.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/artem-karpukas-uveren-na-100-chto-loko-ne-vy-letit-pro-top-5-zaby-li/
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Артем Карпукас
2
1
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
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30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
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ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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