Карпукас: «То, что говорит Баринов в интервью, — правда. Я отношусь с пониманием к его словам»
Полузащитник «Локомотива» Артем Карпукас прокомментировал худший старт команды в новейшей истории.
— Предсезонка была сумасшедшая! Я не беру в счет тренировочный процесс, не знаю, кто был виноват там или еще что-то, — приводит слова Карпукаса «РБ Спорт». — Сужу только по предсезонным матчам, там все было шикарно! Даже если брать матч с «Динамо», когда мы играли по три тайма, было все нормально. По результатам тех игр не мог сказать и поверить, что мы будем ниже шестого места в таблице — я даже представить такое не мог. Мы были готовы к этому сезону. Не знаю, почему провалились в первом матче: удаление, несправедливая ничья... У нас было очень много моментов.
— С чем ты это связываешь? Может, дело в тренере? Он был недостаточно строгим или еще что-то?
— Я не знаю. Если брать опять матч начала сезона с «Пари НН», не понимаю, почему так получилось.
— В команде во время сезона были разговоры между игроками, что пора что-то менять?
— Разговоров было достаточно. В раздевалке лидер — Баринов, и то, что он говорит в интервью, правда — не просто так он это говорит. Я отношусь с пониманием к его словам и в какой-то мере согласен. Может, правда, не всегда разделяю его формулировки, но мысли он преподносит верные.
— Но должен ли игрок рассказывать обо всем, что происходит в команде? Или ситуация уже вынуждала?
— Дима — открытый и прямолинейный человек. Если он посчитает нужным так сказать, он это сделает. Кто-то это любит или не любит, но он настоящий! Капитан.
«Локомотив» занимает 14-е место в таблице чемпионата России. Команда набрала 13 очков за 17 туров.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2