Карпукас: «То, что говорит Баринов в интервью, — правда. Я отношусь с пониманием к его словам»

Полузащитник «Локомотива» Артем Карпукас прокомментировал худший старт команды в новейшей истории.

— Предсезонка была сумасшедшая! Я не беру в счет тренировочный процесс, не знаю, кто был виноват там или еще что-то, — приводит слова Карпукаса «РБ Спорт». — Сужу только по предсезонным матчам, там все было шикарно! Даже если брать матч с «Динамо», когда мы играли по три тайма, было все нормально. По результатам тех игр не мог сказать и поверить, что мы будем ниже шестого места в таблице — я даже представить такое не мог. Мы были готовы к этому сезону. Не знаю, почему провалились в первом матче: удаление, несправедливая ничья... У нас было очень много моментов.

— С чем ты это связываешь? Может, дело в тренере? Он был недостаточно строгим или еще что-то?

— Я не знаю. Если брать опять матч начала сезона с «Пари НН», не понимаю, почему так получилось.

— В команде во время сезона были разговоры между игроками, что пора что-то менять?

— Разговоров было достаточно. В раздевалке лидер — Баринов, и то, что он говорит в интервью, правда — не просто так он это говорит. Я отношусь с пониманием к его словам и в какой-то мере согласен. Может, правда, не всегда разделяю его формулировки, но мысли он преподносит верные.

— Но должен ли игрок рассказывать обо всем, что происходит в команде? Или ситуация уже вынуждала?

— Дима — открытый и прямолинейный человек. Если он посчитает нужным так сказать, он это сделает. Кто-то это любит или не любит, но он настоящий! Капитан.

«Локомотив» занимает 14-е место в таблице чемпионата России. Команда набрала 13 очков за 17 туров.