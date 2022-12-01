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Карпукас: «То, что говорит Баринов в интервью, — правда. Я отношусь с пониманием к его словам»

Сергей Разин
корреспондент
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Полузащитник «Локомотива» Артем Карпукас прокомментировал худший старт команды в новейшей истории.

— Предсезонка была сумасшедшая! Я не беру в счет тренировочный процесс, не знаю, кто был виноват там или еще что-то, — приводит слова Карпукаса «РБ Спорт». — Сужу только по предсезонным матчам, там все было шикарно! Даже если брать матч с «Динамо», когда мы играли по три тайма, было все нормально. По результатам тех игр не мог сказать и поверить, что мы будем ниже шестого места в таблице — я даже представить такое не мог. Мы были готовы к этому сезону. Не знаю, почему провалились в первом матче: удаление, несправедливая ничья... У нас было очень много моментов.

— С чем ты это связываешь? Может, дело в тренере? Он был недостаточно строгим или еще что-то?

— Я не знаю. Если брать опять матч начала сезона с «Пари НН», не понимаю, почему так получилось.

— В команде во время сезона были разговоры между игроками, что пора что-то менять?

— Разговоров было достаточно. В раздевалке лидер — Баринов, и то, что он говорит в интервью, правда — не просто так он это говорит. Я отношусь с пониманием к его словам и в какой-то мере согласен. Может, правда, не всегда разделяю его формулировки, но мысли он преподносит верные.

— Но должен ли игрок рассказывать обо всем, что происходит в команде? Или ситуация уже вынуждала?

— Дима — открытый и прямолинейный человек. Если он посчитает нужным так сказать, он это сделает. Кто-то это любит или не любит, но он настоящий! Капитан.

«Локомотив» занимает 14-е место в таблице чемпионата России. Команда набрала 13 очков за 17 туров.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/artem-karpukas-lokomotiv-provel-sumasshedshuyu-predsezonku-by-l-gotov-k-sezonu/
Дмитрий Баринов
ФК Локомотив (Москва)
Артем Карпукас
0
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Карпукас уверен, что «Локомотив» не вылетит из РПЛ по итогам сезона

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 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
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3.03 00:00
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3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
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3.03 00:00
Факел – Химки
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Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

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Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

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Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

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Дмитрий Баринов

Локомотив

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Олег Дмитриев

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