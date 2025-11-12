Футбол
12 ноября, 23:41

Головин заявил, что Батракову стоит переходить в «Монако»

Руслан Минаев
Алексей Батраков.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Полузащитник «Монако» Александр Головин считает, что хавбеку «Локомотива» Алексею Батракову стоит перейти во французский клуб.

«Я за то, чтобы молодые переходили, если у них есть желание. Читал об этом, но не говорил с ним. Конечно, есть смысл переходить в «Монако», — сказал Головин журналистам после BetBoom товарищеского матча России и Перу (1:1).

Ранее сообщалось, что «Монако» готов заплатить за 20-летнего Батракова 20 миллионов евро. Позже в клубе опровергли информацию.

Алексей Батраков.Слух дня в российском футболе: Батраков может стать одноклубником Головина в «Монако»

В этом сезоне на счету Батракова 19 матчей во всех турнирах, в которых он отметился 13 голами и 4 результативными передачами. Контракт футболиста с «Локомотивом» рассчитан до конца июня 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 23 миллиона евро.

