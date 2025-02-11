Маркиньос — о стычке в матче с «Зенитом»: «Мы — «Спартак» и должны играть агрессивно»

Полузащитник «Спартака» Маркиньос прокомментировал стычку между представителями тренерских штабов в матче за первое место в Winline Зимнем кубке РПЛ против «Зенита» (0:3).

— Стычка, как показалось, началась с фола Мантуана как раз на тебе. Не кажется, что арбитр потерял нить игры в какой-то момент?

— Действительно, было несколько судейских решений, которые, возможно, мы не поняли, и нас это разозлило. Но мы «Спартак» и должны играть агрессивно. Когда есть какие-то моменты, когда судья не видит, мы становимся агрессивнее. Но это нормально. Ничего такого в этом нет. Это футбол.

— Семак выбежал со скамейки к тебе. О чем говорили?

— Там был фол против меня. Он подумал, что его не было. Как его не было, если он был. Просто пообщались. Это часть футбола.

Во втором тайме матча после жесткого фола полузащитника «Спартака» Кристофера Мартинса на Густаво Мантуане из «Зенита» между главным тренером красно-белых Деяном Станковичем и тренером сине-бело-голубых Александром Анюковым произошла перепалка, по итогам которой оба специалиста были удалены.