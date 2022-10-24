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Сегодня, 18:01

Полузащитник Магомедов уверен, что «Химки» не вылетят из РПЛ

Севастиан Терлецкий
Корреспондент
Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Полузащитник «Химок» Бутта Магомедов в комментарии для «СЭ» высказался о непростом турнирном положении своей команды.

— Может ли команда играть в тот футбол, который хочет Гогниев? Конечно. Просто не все до конца еще поняли, во что мы хотим играть. Под этот футбол нужны исполнители. Будем работать, все наладится, результат придет. Я уверен, — заявил Магомедов.

— Почему ты так уверен?

— Я всегда уверен себе, своей команде и тренерском штабе.

— Сейчас вы выглядите, как главный претендент на вылет.

— Это в ваших глазах, я так не считаю.

— Почему ты в этом уверен?

— А что мне быть неуверенным? Говорить, что мы вылетим? Нет, я уверен.

— Может быть в этот момент лучше упростить игру?

— Нет, лично я хочу играть в футбол. Тренерский штаб тоже этого хочет. В тот, который мы играем. Результат рано или поздно будет. В конце сезоне будет ясно, кто из нас не прав. Вы думаете одно, я думаю другое.

«Химки» занимают 15-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 9 очков в 14 матчах.

Бутта Магомедов
Футбол
РПЛ
ФК Химки
3
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Спартак 14 9 2 3 36-16 29
3
 ЦСКА 14 7 5 2 28-15 26
4
 Ростов 14 7 5 2 25-20 26
5
 Краснодар 14 7 3 4 27-20 24
6
 Ахмат 14 7 2 5 22-21 23
7
 Динамо 14 6 5 3 24-17 23
8
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
9
 Оренбург 14 6 1 7 24-33 19
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 14 3 4 7 17-25 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Факел 14 1 9 4 17-24 12
14
 Локомотив 14 3 3 8 17-29 12
15
 Химки 14 2 3 9 13-28 9
16
 Торпедо 14 1 3 10 7-25 6
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22.10 14:00
Н. Новгород – Краснодар
 0 : 2
22.10 16:30
Факел – Ростов
 1 : 1
22.10 19:00
Локомотив – Динамо
 1 : 3
23.10 14:00
Оренбург – ЦСКА
 2 : 2
23.10 16:30
Спартак – Химки
 5 : 0
23.10 19:00
Ахмат – Торпедо
 1 : 0
24.10 17:30
Урал – Кр. Советов
 - : -
24.10 20:00
Зенит – Сочи
 - : -
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ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 11
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 10
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 13 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

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 14 1 2
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