Полузащитник Магомедов уверен, что «Химки» не вылетят из РПЛ

Полузащитник «Химок» Бутта Магомедов в комментарии для «СЭ» высказался о непростом турнирном положении своей команды.

— Может ли команда играть в тот футбол, который хочет Гогниев? Конечно. Просто не все до конца еще поняли, во что мы хотим играть. Под этот футбол нужны исполнители. Будем работать, все наладится, результат придет. Я уверен, — заявил Магомедов.

— Почему ты так уверен?

— Я всегда уверен себе, своей команде и тренерском штабе.

— Сейчас вы выглядите, как главный претендент на вылет.

— Это в ваших глазах, я так не считаю.

— Почему ты в этом уверен?

— А что мне быть неуверенным? Говорить, что мы вылетим? Нет, я уверен.

— Может быть в этот момент лучше упростить игру?

— Нет, лично я хочу играть в футбол. Тренерский штаб тоже этого хочет. В тот, который мы играем. Результат рано или поздно будет. В конце сезоне будет ясно, кто из нас не прав. Вы думаете одно, я думаю другое.

«Химки» занимают 15-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 9 очков в 14 матчах.