Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов в интервью «СЭ» рассказал о своей реакции на уход тренера Марко Николича из клуба.

— Твоя реакция на уход Николича?

— Удар. Это было неприятно и неожиданно для меня. Супертренер, суперчеловек. Про него и его помощников могу сказать только самое лучшее. Наверное, в плане человеческих качеств и отношения ко всей команде (не к каким-то отдельным футболистам, а ко всему коллективу) он один из лучших тренеров, которые были в «Локомотиве».

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