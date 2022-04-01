Баринов: «Немного в «Локо» сейчас таких, кто может сильно напихать, гаркнуть, где-то прям до мата. Наверное, сейчас это могу сделать только я»

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов в интервью «СЭ» признался, что чувствует себя лидером команды.

— В клубе все понимают, что ты главный лидер.

— Я чувствую это.

— Сейчас что-то изменилось? По твоим ощущениям.

— Поменялось много футболистов, ушли те, кто тоже был лидером на поле. Первым ушел Крыха, и постепенно-постепенно началось омоложение команды. Немного у нас сейчас таких, кто может сильно напихать, гаркнуть, где-то прям до мата. Наверное, сейчас это могу сделать только я. Ну, и своим примером показывать, как надо тренироваться, выкладываться и расти как футболист. А не то, что в клубе такая позиция, что должны играть молодые и они могут думать: «Раз у клуба такая политика, то несмотря на то, как мы будем тренироваться, мы все равно будем играть». Ну уж нет, такого не будет, пока я в «Локомотиве».

— Когда последний раз ты напихал кому-то?

— Прям сильно я не пихал, но с матом было. Перед зимним отпуском на какой-то тренировке сказал молодому, а он мне ответил: «Я знаю, что делаю». Я чуть-чуть подзавелся, пришлось ругаться на повышенных.

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