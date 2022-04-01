Арбитры и инспекторы РПЛ провели двухдневный сбор в Москве

Арбитры и инспекторы РПЛ провели в Москве двухдневный сбор

23 арбитра и 20 инспекторов Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ) провели в Москве двухдневный сбор, сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза (РФС).

Под руководством менеджера арбитров РПЛ Николая Иванова и руководителя департамента инспектирования Сергея Фурсы, члены судейского корпуса обсудили наиболее сложные игровые моменты, связанные с ключевыми решениями судьи с целью унифицировать трактовки эпизодов.

Также в рамках сбора, 31 марта, рефери и инспекторы встретились с руководителем судейского комитета РФС Ашотом Хачатурянцом.