Арбитры и инспекторы РПЛ провели двухдневный сбор в Москве
Арбитры и инспекторы РПЛ провели в Москве двухдневный сбор
23 арбитра и 20 инспекторов Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ) провели в Москве двухдневный сбор, сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза (РФС).
Под руководством менеджера арбитров РПЛ Николая Иванова и руководителя департамента инспектирования Сергея Фурсы, члены судейского корпуса обсудили наиболее сложные игровые моменты, связанные с ключевыми решениями судьи с целью унифицировать трактовки эпизодов.
Также в рамках сбора, 31 марта, рефери и инспекторы встретились с руководителем судейского комитета РФС Ашотом Хачатурянцом.
Источник: https://www.rfs.ru/news/215603
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|
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|3
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|
4
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|2
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|
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|4
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|20
|
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|1.04
|19:00
|
Рубин – Химки
|- : -
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|14:00
|
Арсенал – Ахмат
|- : -
|2.04
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|
Кр. Советов – Уфа
|- : -
|2.04
|16:30
|
Ростов – Н. Новгород
|- : -
|2.04
|19:30
|
Локомотив – Спартак
|- : -
|3.04
|14:00
|
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|3.04
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|3.04
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|Г
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|
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Уфа
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|
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Дмитрий Полоз
Ростов
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|
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|П
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|6
|
|
Рифат Жемалетдинов
Локомотив
|6
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
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|1
|3
|
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|15
|1
|0
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|1
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