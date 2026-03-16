Батраков: «Дорогие болельщики, мы понимаем, что результаты неприемлимы»

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков обратился к болельщикам после поражения от «Рубина» (0:3) в гостевом матче 21-го тура чемпионата России.

«Дорогие болельщики, мы понимаем, что результаты неприемлимы, но мы еще находимся в тройке и постараемся как можно выше взобраться в чемпионате и продвинуться в Кубке. Мы отдадим все силы в ближайших матчах», — цитирует 27-летнего футболиста пресс-служба «Локомотива».

«Локомотив» в 20-м туре сыграл вничью с «Ахматом» (2:2). В четвертьфинале Пути регионов FONBET Кубка России он выиграл у тульского «Арсенала» (2:1) и вышел в полуфинал.

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