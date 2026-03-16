«Ростов» — «Динамо»: динамовец Рубенс удален ошибочно. Он пропустит матч с «Зенитом»

На 29-й и 39-й минутах матча 21-го тура чемпионата России «Ростов» — «Динамо» (0:1) судья Ян Бобровский дважды ошибочно вынес предупреждения футболисту гостей Рубенсу и в итоге удалил его. К игроку бело-голубых теперь автоматически применят одноматчевую дисквалификацию, в результате чего он пропустит встречу 22-го тура с «Зенитом».

В первом случае нарушения правил со стороны Рубенса вообще не было: в борьбе за мяч он случайно попал сопернику головой в голову. Во втором не было грубости, которая заслуживала бы предупреждения. Произошел фол по неосторожности.

В той же игре в Ростове-на-Дону на 90+3-й минуте судья не назначил пенальти в ворота «Динамо». Видеоассистенты Павел Кукуян и Евгений Кукуляк в действия арбитра не вмешались. В том моменте в штрафной площади бело-голубых неаккуратно сыграл их защитник Дмитрий Скопинцев: он поскользнулся и ударил ногой Антона Шамонина по правому голеностопу. Во всяком случае так это выглядело на одном из повторов — из-за ворот. Это фол, из-за которого нападающий ростовчан получил повреждение и не смог толком пробить по мячу.

В 21-м туре были еще как минимум два эпизода, в которых можно говорить о судейских ошибках. На 65-й минуте встречи «Зенит» — «Спартак» (2:0) судья Сергей Карасев не вынес предупреждение Александру Соболеву, который сфолил на спартаковце Наиле Умярове, попав ему рукой в голову. Предупреждение стало бы для нападающего «Зенита» вторым в этом матче — за ним последовало бы удаление и дисквалификация на один матч.

На 15-й минуте игры «Балтика» — ЦСКА (1:0) вратарь армейцев Игорь Акинфеев, не сыграв рукой в мяч, угодил ей сопернику в голову. Судья Кирилл Левников пенальти в пользу калининградцев не назначил.