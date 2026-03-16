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Судейство

«Ростов» — «Динамо»: динамовец Рубенс удален ошибочно. Он пропустит матч с «Зенитом»

Александр Бобров
Шеф-редактор

На 29-й и 39-й минутах матча 21-го тура чемпионата России «Ростов» — «Динамо» (0:1) судья Ян Бобровский дважды ошибочно вынес предупреждения футболисту гостей Рубенсу и в итоге удалил его. К игроку бело-голубых теперь автоматически применят одноматчевую дисквалификацию, в результате чего он пропустит встречу 22-го тура с «Зенитом».

В первом случае нарушения правил со стороны Рубенса вообще не было: в борьбе за мяч он случайно попал сопернику головой в голову. Во втором не было грубости, которая заслуживала бы предупреждения. Произошел фол по неосторожности.

Полузащитник &laquo;Динамо&raquo; Рубенс.«Позор лиге, позор судье». Рубенс взбесился из-за удаления в матче с «Ростовом»

В той же игре в Ростове-на-Дону на 90+3-й минуте судья не назначил пенальти в ворота «Динамо». Видеоассистенты Павел Кукуян и Евгений Кукуляк в действия арбитра не вмешались. В том моменте в штрафной площади бело-голубых неаккуратно сыграл их защитник Дмитрий Скопинцев: он поскользнулся и ударил ногой Антона Шамонина по правому голеностопу. Во всяком случае так это выглядело на одном из повторов — из-за ворот. Это фол, из-за которого нападающий ростовчан получил повреждение и не смог толком пробить по мячу.

В 21-м туре были еще как минимум два эпизода, в которых можно говорить о судейских ошибках. На 65-й минуте встречи «Зенит» — «Спартак» (2:0) судья Сергей Карасев не вынес предупреждение Александру Соболеву, который сфолил на спартаковце Наиле Умярове, попав ему рукой в голову. Предупреждение стало бы для нападающего «Зенита» вторым в этом матче — за ним последовало бы удаление и дисквалификация на один матч.

На 15-й минуте игры «Балтика» — ЦСКА (1:0) вратарь армейцев Игорь Акинфеев, не сыграв рукой в мяч, угодил ей сопернику в голову. Судья Кирилл Левников пенальти в пользу калининградцев не назначил.

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ФК Динамо (Москва)
ФК Ростов
Рубенс
Ян Бобровский
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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П
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Зенит

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