Галактионов о поражении «Локомотива» от «Рубина»: «Не раскисаем. Детский сад устраивать некогда»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов отметил, что «Рубин» выглядел лучше с точки зрения целеустремленности в матче 21-го тура чемпионата России.

Игра команд прошла в воскресенье, 15 марта, в Казани и завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. Железнодорожники с 44-й минуты играли в меньшинстве.

«К сожалению, по целеустремленности, по напористости соперник сегодня выглядел лучше. До первого пропущенного мяча мы достаточно неплохо выглядели. У нас были хорошие подходы, был прессинг, отбор. Недоработали на добивании, «Рубин» свой шанс реализовал. Во втором матче остаемся в меньшинстве в первом тайме, два удаления за три тура. Дальше тяжело исправлять, потому что соперник тоже прибавляет», — приводит пресс-служба «Локомотива» слова Галактионова.

Тренер отметил, что нужно забыть этот результат и готовиться к следующим играм.

«Надо переламывать, чтобы дальше набирать очки. Такая нацеленность. Это неприятно, это больно бьет по нашей команде. Но мы не раскисаем. Детский сад устраивать некогда. Наоборот, надо собраться всем вместе, быть едиными и двигаться вперед», — добавил он.

«Локомотив» прервал пятиматчевую беспроигрышную серию во всех турнирах и с 41 баллом располагается на третьем месте в таблице РПЛ.

19 марта московская команда сыграет с «Крыльями Советов» в FONBET Кубке России, а 22 марта встретится с «Акроном» в чемпионате страны.

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