Полузащитник «Локомотива» Карпукас рассказал, сколько тратит в месяц, и вспомнил свою самую дорогую покупку

Полузащитник «Локомотива» Артем Карпукас рассказал, сколько денег тратит на жизнь в Москве, и вспомнил свою самую дорогую покупку.

— Сколько нужно тебе в месяц денег, чтобы прожить?

— Мне много денег не надо: я живу на базе, кушаю на базе, могу только куда-нибудь сходить перекусить. Если мне что-то понравится в магазине, могу эту вещь купить, но трачу в пределах разумного.

На кроссовки могу потратить чуть больше, чем на кофту или штаны. Кроссовки — моя маленькая отдушина. Не хочу называть ценник самой дорогой пары. Но недавно купил новую, мои любимые — Nike Dunk Collaboration with Strange Love (цена составляет более 6 тысяч рублей. — Прим. «СЭ»). В месяц в Москве я могу спокойно прожить на 70 тысяч рублей — мне столько хватает.

— Твоя самая дорогая покупка в жизни?

— Кроссовки.

— Пара стоила больше 100 тысяч рублей?

— Не скажу.

— Меньше миллиона же?

— Меньше, — цитирует игрока «РБ Спорт».

20-летний Карпукас в этом сезоне провел за «Локомотив» 20 матчей и забил 1 гол.