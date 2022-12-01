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Полузащитник «Локомотива» Карпукас рассказал, сколько тратит в месяц, и вспомнил свою самую дорогую покупку

Руслан Минаев
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Полузащитник «Локомотива» Артем Карпукас рассказал, сколько денег тратит на жизнь в Москве, и вспомнил свою самую дорогую покупку.

— Сколько нужно тебе в месяц денег, чтобы прожить?

— Мне много денег не надо: я живу на базе, кушаю на базе, могу только куда-нибудь сходить перекусить. Если мне что-то понравится в магазине, могу эту вещь купить, но трачу в пределах разумного.

На кроссовки могу потратить чуть больше, чем на кофту или штаны. Кроссовки — моя маленькая отдушина. Не хочу называть ценник самой дорогой пары. Но недавно купил новую, мои любимые — Nike Dunk Collaboration with Strange Love (цена составляет более 6 тысяч рублей. — Прим. «СЭ»). В месяц в Москве я могу спокойно прожить на 70 тысяч рублей — мне столько хватает.

— Твоя самая дорогая покупка в жизни?

— Кроссовки.

— Пара стоила больше 100 тысяч рублей?

— Не скажу.

— Меньше миллиона же?

— Меньше, — цитирует игрока «РБ Спорт».

20-летний Карпукас в этом сезоне провел за «Локомотив» 20 матчей и забил 1 гол.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/artem-karpukas-v-moskve-zhivu-na-70-ty-s-rublej-samaya-dorogaya-pokupka-krossovki/
ФК Локомотив (Москва)
Артем Карпукас
8
5
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2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
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3.03 00:00
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Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

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Филипе Силва Малком

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П
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