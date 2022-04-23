Гендиректор «Нижнего Новгорода» — о матче с «Локомотивом»: «Очень достойное поражение для нашего клуба»
Генеральный директор «Нижнего Новгорода» Равиль Измайлов в интервью «СЭ» отреагировал на гостевое поражение команды в матче 26-го тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива» (1:2).
«Расстроен поражением. Считаю, что команда выглядела хорошо. Ребята старались, бились. Видна тренерская работа. Но, к сожалению, поражение. Я считаю, очень достойное поражение для нашего клуба.
Повлияла ли карточка на исход матча? В любом случае любое удаление влияет на исход матча. После красной карточки Берковскому мы забили один гол. Была борьба за ничью. Считаю, что мы имели возможности сравнять счет. Удаление всегда влияет на игру, в этом случае тоже повлияло", — сказал Измайлов «СЭ».
После гостевого поражения «Нижний Новгород» (28 очков) идет 11-м в турнирной таблице Тинькофф РПЛ, а «Локомотив» (41 очко) занимает пятое место.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|25
|16
|7
|2
|58-24
|55
|
2
|Динамо
|25
|16
|4
|5
|45-24
|52
|
3
|ЦСКА
|25
|13
|5
|7
|37-25
|44
|
4
|Сочи
|25
|13
|4
|8
|39-27
|43
|
5
|Локомотив
|25
|11
|8
|6
|37-32
|41
|
6
|Краснодар
|24
|11
|6
|7
|35-24
|39
|
7
|Кр. Советов
|25
|11
|5
|9
|32-26
|38
|
8
|Ахмат
|25
|10
|2
|13
|29-34
|32
|
9
|Ростов
|25
|8
|7
|10
|41-42
|31
|
10
|Спартак
|25
|8
|7
|10
|28-33
|31
|
11
|Н. Новгород
|26
|7
|7
|12
|23-36
|28
|
12
|Рубин
|25
|7
|5
|13
|32-44
|26
|
13
|Химки
|25
|5
|10
|10
|26-41
|25
|
14
|Урал
|26
|5
|9
|12
|18-29
|24
|
15
|Уфа
|26
|4
|10
|12
|24-37
|22
|
16
|Арсенал
|25
|5
|6
|14
|25-51
|21
|23.04
|14:00
|
Урал – Уфа
|2 : 1
|23.04
|16:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|2 : 1
|23.04
|19:00
|
Сочи – Ахмат
|- : -
|24.04
|14:00
|
Рубин – Арсенал
|- : -
|24.04
|14:00
|
Химки – Кр. Советов
|- : -
|24.04
|16:30
|
Ростов – Спартак
|- : -
|24.04
|19:30
|
ЦСКА – Динамо
|- : -
|25.04
|19:00
|
Краснодар – Зенит
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|17
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|12
|
|
Федор Смолов
Динамо
|11
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|13
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|20
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0