Генеральный директор «Нижнего Новгорода» Равиль Измайлов в интервью «СЭ» отреагировал на гостевое поражение команды в матче 26-го тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива» (1:2).

«Расстроен поражением. Считаю, что команда выглядела хорошо. Ребята старались, бились. Видна тренерская работа. Но, к сожалению, поражение. Я считаю, очень достойное поражение для нашего клуба.

Повлияла ли карточка на исход матча? В любом случае любое удаление влияет на исход матча. После красной карточки Берковскому мы забили один гол. Была борьба за ничью. Считаю, что мы имели возможности сравнять счет. Удаление всегда влияет на игру, в этом случае тоже повлияло", — сказал Измайлов «СЭ».

После гостевого поражения «Нижний Новгород» (28 очков) идет 11-м в турнирной таблице Тинькофф РПЛ, а «Локомотив» (41 очко) занимает пятое место.