Отец Агаларова заявил, что нападающий «Уфы» хочет попробовать силы в новой команде

Руслан Агаларов, отец нападающего «Уфы» Гамида Агаларова, в разговоре с корреспондентом «СЭ», рассказал о перспективах игрока по завершении сезона.

«Гамид хочет поиграть в хорошей команде — независимо от того, как будет складываться судьба «Уфы», — сказал Агаларов «СЭ». — Любой игрок хочет клубного и чемпионатного повышения. Мы разговаривали на эту тему с Шамилем Газизовым. У нас есть понимание в этом вопросе. Интерес команд из первой восьмерки? Я пытаюсь объяснить всем, кто обращается ко мне, что нужно идти в клуб. У Гамида действующий контракт. Да, мы хотим попробовать свои силы в новой команде. Но большая часть зависит от клуба. Сейчас Гамид, все-таки, в первую очередь думает о том, чтобы сохранить место в РПЛ. Он говорит об этом. И я вижу по нему, как он переживает, когда команда не добивается лучшего результата».

В текущем сезоне 21-летний Агаларов провел 28 матчей за «Уфу», забил 18 голов и сделал одну результативную передачу.

Портал Transfermarkt оценивает российского нападающего в 4 миллиона евро.