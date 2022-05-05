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Сегодня, 09:22

Отец Агаларова заявил, что нападающий «Уфы» хочет попробовать силы в новой команде

Артем Бухаев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Гамид Агаларов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Руслан Агаларов, отец нападающего «Уфы» Гамида Агаларова, в разговоре с корреспондентом «СЭ», рассказал о перспективах игрока по завершении сезона.

«Гамид хочет поиграть в хорошей команде — независимо от того, как будет складываться судьба «Уфы», — сказал Агаларов «СЭ». — Любой игрок хочет клубного и чемпионатного повышения. Мы разговаривали на эту тему с Шамилем Газизовым. У нас есть понимание в этом вопросе. Интерес команд из первой восьмерки? Я пытаюсь объяснить всем, кто обращается ко мне, что нужно идти в клуб. У Гамида действующий контракт. Да, мы хотим попробовать свои силы в новой команде. Но большая часть зависит от клуба. Сейчас Гамид, все-таки, в первую очередь думает о том, чтобы сохранить место в РПЛ. Он говорит об этом. И я вижу по нему, как он переживает, когда команда не добивается лучшего результата».

В текущем сезоне 21-летний Агаларов провел 28 матчей за «Уфу», забил 18 голов и сделал одну результативную передачу.

Портал Transfermarkt оценивает российского нападающего в 4 миллиона евро.

Гамид Агаларов
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ФК Уфа
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