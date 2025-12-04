Батраков: «Если про меня сняли фильм, наверное, я чего-то добился»

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков рассказал о съемках документального фильма «О-о-о-о. Ле-ша Батра-ков!».

— Как снимали фильм?

— Для меня это были самые тяжелые съемки из-за того, что это было несколько дней: в Орехово-Зуево ездили, например. Было непросто в первую очередь найти свободное время. Доволен результатом, который получился.

— Насколько комфортно вы себя ощущали?

— Ко всему, что со мной связано в плане комментариев, отношусь стеснительно, даже когда говорят какие-то лестные слова. Даже если про меня сняли видео, фильм, наверное, я чего-то добился. Конечно, мне приятно.

— Рано или поздно к вам будет еще больше внимания. Вас могут пригласить на «Золотой мяч».

— Конечно, хотел бы, чтобы это осуществилось, но загадывать тоже не люблю.