Источник: «Зенит» отказался продавать Вегу в «Ривер Плейт»

«Зенит» не готов продавать защитника Романа Вегу в «Ривер Плейт», сообщает журналист Герман Гарсия Грова в своих соцсетях.

Как отмечает источник, сине-бело-голубые заявили аргентинскому клубу, что рассчитывают на 21-летнего игрока. После отказа со стороны питерцев «Ривер Плейт» переключил внимание на защитника «Борнмута» Хулио Солера.

Вега играет за «Зенит» с лета 2025 года. В сезоне-2025/26 он провел 14 матчей во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. Контракт футболиста с клубом из Санкт-Петербурга рассчитан до лета 2030 года.