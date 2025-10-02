Батраков — о медиалиге: «За «Банку» бы сыграл, наверное»

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков объяснил выбор 83-го игрового номера и рассказал, готов ли он выступить в медиалиге.

— Почему ты выбрал 83-й номер?

— В 14-15 лет общался с Алексеем Мироновым, который сейчас в «Ростове». Хотел равняться. Тогда он был лидером, капитаном. Он поддерживал, подсказывал. Когда подошло время в молодежке, назвал 83-й номер.

— Хотел бы сняться в сериале «Вне игры»?

— Два дня назад пересмотрел его заново. Качество актеров, возможно, не на Оскар. Но просто приятно пересматривать моменты, связанные с «Локомотивом». Жду предложения, хотя сказали, что вроде нет. В отель ехали перед игрой, включил на айпаде и была серия, когда Баринов забил гол, снимает майку, а там футболка «Я люблю «Локо». Или как Джибриль Сиссе на такси заехал бы на поле.

— Ты был на матче ФК «Банка». Можешь сыграть в медиалиге?

— Наверное, выйти сейчас невозможно и непрактично, наверное. Был интерес смотреть, когда все зарождалось. Было много медийных, сейчас отошло на второй план. Но и уровень вырос. Некоторые команды могли бы спокойно играть в ФНЛ. За «Банку» бы сыграл, наверное.

Хотелось бы побольше медийных футболистов, больше интереса будет. Медиалига растет. Слышал, что они будут играть в Китае. Это круто. Как раз пацанов подстегивает попасть, возможно, — сказал Батраков на мероприятии WINLINE игрок месяца.