Батраков заявил, что хотел бы сыграть Человека-паука в кино

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков ответил на вопрос о том, кого бы он хотел сыграть в кино.

— Кого бы ты хотел сыграть в кино?

— Человека-паука, наверное. Первое, что пришло в голову. Это отражает, что я хочу помогать людям, пользу миру приносить.

— Сейчас что смотришь?

— Назову детективы, триллеры или про маньяков, которые выпускают в России. «Чикатило» допустим, «Лихие», «Аутсорс». «Мир, дружба, жвачка» понравился. Научились снимать у нас, меня затягивает. «Бумажный дом» тоже интересно, — сказал Батраков на мероприятии WINLINE игрок месяца.

В текущем сезоне 20-летний полузащитник провел 14 матчей во всех турнирах, забил 10 голов и сделал 2 результативные передачи.