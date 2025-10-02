«Зенит» продлил контракт с Мантуаном до 2030 года

Футболист «Зенита» Густаво Мантуан подписал новый контракт с клубом, сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.

Новое соглашение рассчитано до конца сезона-2029/30.

24-летний бразилец выступает за «Зенит» с 2022 года. В текущем сезоне он провел 12 матчей во всех турнирах, забил один гол и сделал одну результативную передачу. Всего на его счету 15 забитых мячей и 15 голевых передач в 116 играх.