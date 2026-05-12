Сперцян после поражения от «Динамо»: «Надежда на чемпионство «Краснодара» есть»

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян прокомментировал поражение от московского «Динамо» (1:2) в гостевом матче 29-го тура РПЛ.

«Удача была не на нашей стороне. Только это помешало, нужно было реализовывать моменты. Знал о рекорде по количеству голевых передач за сезон, но вроде бы только сравнялся, конечно, важный момент, чтобы помогать команде во всем, но расстроены, что не выиграли. Конечно, надежда есть, будем делать все возможное, осталось выиграть у «Оренбурга», и будем готовиться к суперфиналу Кубка России», — цитирует 25-летнего армянина ТАСС.

В сезоне-2025/26 Сперцян в 40 матчах забил 13 голов и отдал 16 результативных передач. В том числе он ассистировал защитнику Диего Косте в игре с «Динамо».

«Краснодар» занимает второе место в таблице РПЛ с 63 очками после 29 игр. В 30-м туре он сыграет с «Оренбургом». Игра состоится в Краснодаре 17 мая. 24 мая в суперфинале FONBET Кубка России «быки» встретятся со «Спартаком».

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