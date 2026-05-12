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12 мая, 01:19

Сперцян после поражения от «Динамо»: «Надежда на чемпионство «Краснодара» есть»

Павел Лопатко

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян прокомментировал поражение от московского «Динамо» (1:2) в гостевом матче 29-го тура РПЛ.

«Удача была не на нашей стороне. Только это помешало, нужно было реализовывать моменты. Знал о рекорде по количеству голевых передач за сезон, но вроде бы только сравнялся, конечно, важный момент, чтобы помогать команде во всем, но расстроены, что не выиграли. Конечно, надежда есть, будем делать все возможное, осталось выиграть у «Оренбурга», и будем готовиться к суперфиналу Кубка России», — цитирует 25-летнего армянина ТАСС.

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В сезоне-2025/26 Сперцян в 40 матчах забил 13 голов и отдал 16 результативных передач. В том числе он ассистировал защитнику Диего Косте в игре с «Динамо».

«Краснодар» занимает второе место в таблице РПЛ с 63 очками после 29 игр. В 30-м туре он сыграет с «Оренбургом». Игра состоится в Краснодаре 17 мая. 24 мая в суперфинале FONBET Кубка России «быки» встретятся со «Спартаком».

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Источник: ТАСС
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Эдуард Сперцян
ФК Краснодар
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 4 4 0 0 9-4 12
2
 Зенит 4 3 0 1 12-2 9
3
 Спартак 4 3 0 1 8-4 9
4
 Динамо Мх 4 3 0 1 9-6 9
5
 ЦСКА 4 2 2 0 4-2 8
6
 Балтика 4 2 0 2 6-5 6
7
 Оренбург 4 1 2 1 4-6 5
8
 Рубин 4 1 2 1 5-6 5
9
 Ростов 4 1 2 1 6-5 5
10
 Динамо 4 1 1 2 4-6 4
11
 Родина 4 1 1 2 7-11 4
12
 Локомотив 4 0 3 1 3-4 3
13
 Ахмат 4 0 2 2 2-4 2
14
 Крылья Советов 4 0 2 2 2-7 2
15
 Акрон 4 0 2 2 4-10 2
16
 Факел 4 0 1 3 3-6 1
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30 тур
14.08 17:00 Оренбург – Локомотив 1 : 1
15.08 14:00 Родина – Акрон 3 : 3
15.08 16:15 ЦСКА – Факел 1 : 0
15.08 18:30 Ростов – Рубин 1 : 1
15.08 20:45 Краснодар – Ахмат 1 : 0
16.08 14:30 Зенит – Динамо 3 : 0
16.08 17:00 Крылья Советов – Динамо Мх 1 : 4
16.08 19:30 Балтика – Спартак 1 : 2
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 3 1 1
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
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