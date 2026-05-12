Жирков: «Мы перед игрой напоминали игрокам «Динамо» про обидное поражение в Кубке с «Краснодаром»

Тренер московского «Динамо» Юрий Жирков прокомментировал победу над «Краснодаром» (2:1) в домашнем матче 29-го тура РПЛ.

«Во-первых, хочу поздравить всех болельщиков с победой. Серия неудачных игр с «Краснодаром» прервалась. Последняя домашняя игра этого сезона была для нас знаковой. Хорошо, что удалось подарить победу болельщикам.

Мы перед игрой напоминали игрокам про обидное поражение в Кубке и предыдущих матчах. Мы должны были это переломить и победить. Посыл был такой, что наша команда может играть со всеми лидерами достойно и обыгрывать их», — сказал Жирков на пресс-конференции.

Жирков отвечал на вопросы журналистов, так как главный тренер «Динамо» Ролан Гусев был удален в концовке матча за две желтые карточки.

«Динамо» (42 очка после 29 игр) занимает восьмое место в таблице РПЛ. 7 мая московская команда проиграла «Краснодару» в финале Пути РПЛ FONBET Кубка России (0:0, 5:6 пен.).

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