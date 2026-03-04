Сперцян рассказал, в каких европейских лигах хотел бы продолжить карьеру: «Главное — играть, а не уйти абы куда»

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян в интервью «СЭ» ответил на вопрос о своем будущем.

— Какая лига тебе самому нравится? Где ты мог бы заиграть?

— Заиграю или нет, посмотрим. Если уеду. Из предпочтений, наверное, Испания, Италия. Англия? Наверное, это все-таки через ступеньку. Я не боюсь в принципе, но лучше туда ехать через какую-то лигу. Главное — чтобы я играл, а не просто абы куда уйти.



Портал Transfermarkt оценивает стоимость 25-летнего полузащитника в 25 миллионов евро.

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