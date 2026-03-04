Сперцян: «Условно, поехать в «Эльче» и вдвое потерять в зарплате — конечно, пугает»

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян в интервью «СЭ» ответил на вопрос о возможном переезде в Европу с существенным понижением зарплаты.

— Часто слышу от болельщиков: наши никуда не едут, у них тут зарплаты огромные. При этом футболисты говорят, что готовы хоть в «Эльче» ехать...

— Нет, конечно. По себе могу сказать, что я не готов в «Эльче» уезжать. Готов ехать туда, где меня ждут. В хороший клуб, где я буду играть. И меня не отпустят в «Эльче», ха-ха! Это тоже нужно понимать.



— А упасть вдвое по зарплате ради европейского клуба готов?

— Вдвое? Наверное, нет. От клуба зависит... Условно, поехать в «Эльче» и вдвое потерять в зарплате — конечно, пугает.

Сперцян является воспитанником «Краснодара». Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2029 года. Портал Тransfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 25 миллионов евро.

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