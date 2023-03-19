Сперцян об интересе «Милана»: «На меня никто не выходил»

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян опроверг информацию о том, что им интересовался «Милан».

«Честно, я не знаю этого. На меня никто не выходил оттуда. Где бы я хотел играть? Пока не знаю. У меня есть мечта, но пока я в «Краснодаре», хочу выиграть Кубок России, шансы у нас есть. Как будет дальше — посмотрим», — цитирует игрока «РБ Спорт».

13 марта о заинтересованности итальянского клуба сообщил Telegram-канал «Инсайды от Карпа». Позже в «Милане» опровергли эту новость.

В текущем сезоне полузащитник сборной Армении провел 19 матчей в РПЛ, забил 9 мячей и отдал 9 результативных передач. Его соглашение с «Краснодаром» рассчитано до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает Сперцяна в 9 миллионов евро.