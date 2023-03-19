Спортивный директор «Оренбурга»: «У Веры и Флорентина были предложения. Договорились с агентами до лета не дергать ситуацию»

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев ответил «СЭ» на вопрос о том, не возникало ли у легионеров клуба желание покинуть Россию.

— У иностранных игроков вашего клуба не возникало желания воспользоваться ситуацией и покинуть Россию?

— Когда возникает какое-то предложение, агент может прийти и сказать: «Собираем вещи, поехали». И у Флорентина, и у Веры были предложения. Но мы договорились с агентами до лета не дергать ситуацию. Юридических прав мы особо не имеем, ситуацию стабилизируют агенты своим влиянием на игрока. Надеюсь, они так будут делать и дальше.

— Как вы пресекаете такие ситуации? Не думали о подписании специальных соглашений?

— Это все не работает. Здесь только отношения между клубом и агентом. Он ведет ситуацию и контролирует игрока. Тут исключительно работа агента.

— Говорят, что успехи Ultimate Sports в немалой степени связаны с невысокими запросами агентского вознаграждения по сравнению с конкурентами. Вы что-нибудь знаете об этом?

— Нахлестов и наворотов никаких не было. Все абсолютно демократично. Мы достаточно неплохо общаемся. Они понимают, что мы все считаем и раскидываться деньгами не будем. У нас не так много денег, поэтому мы спокойно работаем по меркам других клубов.

— Планируете летом продолжать сотрудничество?

— Почему нет? Пока нет никаких ненормальных ситуаций. Если есть футболисты, которые нам интересны, почему нет?

Ранее Андреев объяснил, почему «Оренбург» сделал ставку на латиноамериканский рынок при комплектации команды на сезон.