Черников рассказал, что продлил контракт с «Краснодаром» до 2026 года
Полузащитник «Краснодара» Александр Черников рассказал, что продлил контракт с «быками».
«Мой новый контракт рассчитан до 2026 года. «Краснодар» — мой дом, этот клуб дал мне дорогу в большой футбол, многим обязан этой команде. В России для меня существует только «Краснодар», буду играть только за этот клуб здесь», — цитирует игрока «РБ Спорт».
В этом сезоне 23-летний хавбек провел за клуб 12 матчей.
Источник: РБ Спорт
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|18.03
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Оренбург – Спартак
|2 : 0
|18.03
|14:15
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Урал – Динамо
|0 : 1
|18.03
|16:30
|
Факел – Сочи
|3 : 0
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|
Локомотив – Краснодар
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|19.03
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Химки – Ростов
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Зенит
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Спартак
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Локомотив
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Локомотив
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