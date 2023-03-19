Черников рассказал, что продлил контракт с «Краснодаром» до 2026 года

Полузащитник «Краснодара» Александр Черников рассказал, что продлил контракт с «быками».

«Мой новый контракт рассчитан до 2026 года. «Краснодар» — мой дом, этот клуб дал мне дорогу в большой футбол, многим обязан этой команде. В России для меня существует только «Краснодар», буду играть только за этот клуб здесь», — цитирует игрока «РБ Спорт».

В этом сезоне 23-летний хавбек провел за клуб 12 матчей.