Дуарте назвал главное отличие российского чемпионата от парагвайского

Защитник «Спартака» Алексис Дуарте в комментарии для «СЭ» высказался об уровне РПЛ.

«Главное отличие России от Парагвая? Я скажу про футбол. Для меня это скорость игры. В России очень интенсивный футбол, быстро ходит мяч. Российский чемпионат, правда, силен», — сказал Дуарте «СЭ».

23-летний парагваец выступает за «Спартак» с января 2023 года.