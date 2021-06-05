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Полузащитник Киселев покинул «Крылья Советов»

11:24

«Крылья Советов» объявили об уходе из команды полузащитника Геннадия Киселева.

22-летний россиянин покинул клуб в связи с истечением срока контракта.

Киселев выступал за «Крылья Советов» с 2016 года. В сезоне-2020/21 он выступал за омский «Иртыш» на правах аренды. На его счету 1 гол в 31 матче за омичей.

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