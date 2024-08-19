Вера: «Футболисты «Зенита» не прощают. Не простили и нас»

Полузащитник «Химок» Лукас Вера прокомментировал «СЭ» ничью с «Зенитом» (1:1) в матче 5-го тура РПЛ.

«Мы выигрывали с 56-й по 89 минуту. «Зенит» очень силен, и те футболисты, которые у них есть, не прощают. Они не простили и нас», — сказал Вера «СЭ».

«Зенит» лидирует в турнирной таблице чемпионата России-2024/25 с 13 очками в 5 матчах, опережая идущее вторым московское «Динамо» на 1 очко.

«Химки» занимают девятое место с 5 очками.