Гафин: «Динамо» будет прилагать максимум усилий, чтобы добраться до первого места»

Председатель совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин рассказал о целях бело-голубых в этом сезоне.

«Мы стараемся смотреть в первую очередь на себя. Исходим из своих внутренних ресурсов и наших возможностей по внешнему усилению. Мы будем прилагать максимум усилий, чтобы добраться до первого места. Теперь это нам легче осознавать, потому что в прошлом сезоне мы почти проделали этот путь. Чуть не дотянулись, но сами ощутили, что это вполне реально», — цитирует Гафина «РБ Спорт».

После 5 туров РПЛ «Динамо» набрало 12 очков и занимает второе место в турнирной таблице.