Сутормин заявил, что мог перейти в «Ростов» еще зимой
Полузащитник «Ростова» Алексей Сутормин рассказал, что мог перейти в команду Валерия Карпина еще зимой.
«Да, и зимой был вариант, но по разным причинам что-то не получилось. Так что сейчас я здесь и готов помогать команде добиваться поставленных целей», — цитирует Сутормина «РБ Спорт».
Сутормин перешел в «Ростов» на правах аренды из «Зенита». Соглашение с 30-летним россиянином действует до конца сезона-2024/25.
Источник: РБ Спорт
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