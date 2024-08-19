Сутормин заявил, что мог перейти в «Ростов» еще зимой

Полузащитник «Ростова» Алексей Сутормин рассказал, что мог перейти в команду Валерия Карпина еще зимой.

«Да, и зимой был вариант, но по разным причинам что-то не получилось. Так что сейчас я здесь и готов помогать команде добиваться поставленных целей», — цитирует Сутормина «РБ Спорт».

Сутормин перешел в «Ростов» на правах аренды из «Зенита». Соглашение с 30-летним россиянином действует до конца сезона-2024/25.