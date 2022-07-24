Полузащитник «Химок» ответил на вопрос о возможных конфликтах игроков с главным тренером

Полузащитник «Химок» Илья Кухарчук рассказал об атмосфере в команде.

— Был ли у Юрана конфликт с игроками? Были примеры в СМИ ссоры с Лоуренсом и Мирзовым.

— Видно же все. Не знаю про их личные отношения, но СМИ зачастую черпают информацию из разных источников. Не факт, что черпают изнутри команды. Это работа наших журналистов — делать интересный контент, это интересно: конфликты, раздоры и так далее

— Ни в коем случае не правдивые?

— Я никогда не буду выносить сор из избы, поэтому то что у нас происходит внутри команды, я оставлю внутри команды.