Терюшков заявил, что у «Химок» нет задолженности перед Черевченко

Депутат Госдумы РФ Роман Терюшков прокомментировал информацию о том, что у «Химок» задолженность перед тренером Игорем Черевченко.

— Была история про Черевченко о том, что у «Химок» перед ним были задолженности.

— Нет, не было задолженностей. Мы ему благодарны. При нем был показан лучший результат. Когда мы решили расстаться, это было сделано на обоюдных условиях, поблагодарили его.

Черевченко возглавлял «Химки» с сентября 2020 года. 25 октября 2021 года клуб объявил об уходе тренер, однако уже 19 ноября он вернулся на свой пост. В феврале 2022-го он ушел из команды.