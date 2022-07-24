Член наблюдательного совета «Химок» Терюшков прокомментировал уход Лоуренса из клуба

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков прокомментировал уход полузащитника Лоуренса Николаса из клуба.

— Агент Лоуренса заявил, что причина ухода футболиста — конфликт с Юраном. Это не первый раз, когда кто-то говорит о конфликте игроков с главным тренером. Наводит ли это на какие-то мысли?

— Меня не на какие мысли не наводит. Сергей Николаевич пришел в прошлом сезоне, когда мы были на последнем месте, решил главную задачу, и мы остались в премьер-лиге. Когда Мирзов вышел на очень сложной игре с «Зенитом» Мирзов вышел на замену и забил, хотя могли бы все говорить, что это конфликт Резиуана с Сергеем Николаевичем, потому что он его не поставил в состав. Если бы мы проиграли эти два матча, то можно было бы говорить, что тренер что-то не так сделал. Конфликта Сергея Николаевича с игроками не было.

Ранее агент Николаса Дмитрий Селюк заявил, что главный тренер клуба Сергей Юран лично недоволен Лоуренсом.

22 июля «Химки» объявили об уходе Лоуренса, контракт с 21-летним нигерийцем был расторгнут по соглашению сторон.

В прошедшем сезоне он принял участие в 27 матчах во всех турнирах и отдал две результативные передачи.