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Густаво Мантуан: «Счастлив присоединиться к лучшему клубу России!»

Полузащитник Густаво Мантуан назвал «Зенит» лучшим клубом России
Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Густаво Мантуан.
Фото Евгений Асмолов, ФК «Зенит»

Полузащитник Густаво Мантуан поделился эмоциями после перехода в «Зенит».

— Эмоции и ожидания самые лучшие! Счастлив присоединиться к лучшему клубу России. Обещаю, что покажу лучшее, на что способен, и буду отдавать все силы на поле в этой футболке, — цитирует футболиста сайт питерцев.

— О чем подумали, когда узнали о возможности переехать в Россию?

— Когда мой агент рассказал об этом варианте, я был очень взволнован — сразу же сказал, что хочу принять этот вызов, хочу попробовать свои силы в «Зените» и достичь высот вместе с ним. Слава Богу, все удалось, теперь я — игрок «Зенита», и буду доказывать, что достоин быть здесь.

— Как оцените сейчас свое физическое состояние? Несколько недель назад были новости о вашей травме.

— Чувствую себя уже гораздо лучше. Думаю, в ближайшие недели я вернусь на поле, чтобы вплотную познакомиться с одноклубниками и начать самым лучшим образом помогать команде.

Источник: https://fc-zenit.ru/news/2022-07-19-gustavo-mantuan-budu-dokazyvat-chto-dostoin-byt-zdes.htm
ФК Зенит
Густаво Мантуан
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