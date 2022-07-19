Старший тренер «Сочи» Вадим Гаранин в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу над «Торпедо» в первом туре РПЛ (3:1).

— Какие эмоции после победы над «Торпедо»?

— Было сложно. Не делали моментами то, что хотели. Мы должны были встречать выше, играть выше. Не все у нас получилось, но рады, что выиграли. Это важно для тренерского штаба и для футболистов. Требования новые, отличающиеся от того, что было раньше. Хорошо, что мы стартанули с победы.

— Можно сказать, что вам повезло, что вы играли с «Торпедо» в первом туре?

— Возможно, на меня немного подействовала первая игра. Хотя никакой истерики и запары не было. Считаю, что матч был не таким уж легким. Надо было больше владеть мячом. Если бы мы делали изначально то, что хотели, было бы легче. Такие проблемы всегда бывают. Это недовольство действиями команды в каких-то аспектах. Мы уверены в своих силах. Нужно убирать недочеты через работу.

Во втором туре РПЛ «Сочи» на выезде сыграет против ЦСКА. Матч состоится в субботу, 23 июля, начало — в 15.00 (мск).