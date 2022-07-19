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Бабаев остался доволен качеством игры ЦСКА в первом туре РПЛ

Руслан Минаев
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Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев оценил старт команды в РПЛ под руководством главного тренера Владимира Федотова. Армейцы в 1-м туре обыграли «Урал» со счетом 2:0.

«Было очень важно начать сезон с победы. Матч с «Уралом» порадовал не только результатом, но и качеством игры. Видно, что работа на сборах игроков и, конечно, тренерского штаба, не прошла даром.

Команда установила несколько рекордов, в том числе по количеству ударов в первом тайме. Хромала реализация, но, как справедливо говорит главный тренер: голы придут, если есть моменты. Уверен, что болельщикам очень понравился матч», — цитирует Бабаева Sport24.

Во 2-м туре РПЛ ЦСКА встретится с «Сочи». Матч состоится 23 июля в 15.00 по московскому времени.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-07-19-babayev-dlya-tsska-bylo-vazhno-nachat-sezon-s-pobedy-rabota-trenerskogo-shtaba-na-sborakh-ne-proshla-darom
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ФК ЦСКА (Москва)
Владимир Федотов (тренер)
Роман Бабаев
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И В Н П +/- О
1
 Кр. Советов 1 1 0 0 4-2 3
2
 Сочи 1 1 0 0 3-1 3
3
 ЦСКА 1 1 0 0 2-0 3
4
 Факел 1 0 1 0 2-2 1
5
 Краснодар 1 0 1 0 2-2 1
6
 Динамо 1 0 1 0 1-1 1
7
 Спартак 1 0 1 0 1-1 1
8
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
9
 Ростов 1 0 1 0 1-1 1
10
 Н. Новгород 1 0 1 0 1-1 1
11
 Локомотив 1 0 1 0 1-1 1
12
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
13
 Зенит 1 0 1 0 1-1 1
14
 Оренбург 1 0 0 1 2-4 0
15
 Торпедо 1 0 0 1 1-3 0
16
 Урал 1 0 0 1 0-2 0
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Зенит – Факел
 - : -
3.06 00:00
Кр. Советов – Спартак
 - : -
3.06 00:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
3.06 00:00
Локомотив – Торпедо
 - : -
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 - : -
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Максим Глушенков

Максим Глушенков

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Максим Глушенков

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Крылья Советов

 1
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Химки

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Нижний Новгород

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