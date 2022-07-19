Бабаев остался доволен качеством игры ЦСКА в первом туре РПЛ

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев оценил старт команды в РПЛ под руководством главного тренера Владимира Федотова. Армейцы в 1-м туре обыграли «Урал» со счетом 2:0.

«Было очень важно начать сезон с победы. Матч с «Уралом» порадовал не только результатом, но и качеством игры. Видно, что работа на сборах игроков и, конечно, тренерского штаба, не прошла даром.

Команда установила несколько рекордов, в том числе по количеству ударов в первом тайме. Хромала реализация, но, как справедливо говорит главный тренер: голы придут, если есть моменты. Уверен, что болельщикам очень понравился матч», — цитирует Бабаева Sport24.

Во 2-м туре РПЛ ЦСКА встретится с «Сочи». Матч состоится 23 июля в 15.00 по московскому времени.