Полузащитник «Факела» Альшин рассказал о высоких нагрузках на зимних сборах команды

Полузащитник «Факела» Ильнур Альшин рассказал, как проходят сборы воронежской команды.

«Нормально, рабочая рутина. Нагрузки высокие, расписание плотное. У нас две тренировки в день на поле, к ним часто добавляют тренажерный зал. Но это привычное дело для нас. Между двумя тренировками мы спим, чтобы отдохнуть, а по вечерам у нас восстановительные процедуры: бассейн, баня, физиопроцедуры. Вечером созвонишься с близкими — и все, отбой», — сказал Альшин Legalbet.

Зимние сборы «Факела» проходят в Турции с 11 января по 21 февраля.

После 18 туров РПЛ «Факел» набрал 14 очков и занимает 14 место в турнирной таблице, находясь в зоне стыковых матчей.