Галицкий посетил матч «Спартак» — «Краснодар» в Зимнем Кубке РПЛ

Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий посетил матч против «Спартака» в Winline Зимнем Кубке РПЛ. Игра проходит в Абу-Даби (ОАЭ).

«СЭ» ведет онлайн-трансляцию товарищеского матча.

«Краснодар» с 39 очками после 18 туров лидирует в таблице РПЛ, опережая «Зенит» (39) по дополнительным показателям.