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Сегодня, 20:20

Экс-игрок «Краснодара» Деменко назвал селекцию клуба второй по силе в РПЛ после «Зенита»

Владислав Маслов
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Краснодара» Максим Деменко оценил работу селекционной службы клуба.

«Я каждый год об этом говорю: у «Краснодара» есть такой момент, что в последний момент они подписывают кого-то, и максимально это не афишируют. Но это правильно. Не хотят спугнуть хорошее приобретение. У них есть какая-то своя схема.

На протяжении многих лет у клуба одна из лучших селекционных служб. По силе, наверное, вторая после «Зенита». Все-таки у Петербурга и по финансам, и по всем моментам высокий уровень. У «Краснодара» лет пять все приобретения удачные. «Спартак» тоже много работает по трансферам, но не все приживаются», — сказал Деменко Legalbet.

Трансферное окно в России закрывается 20 февраля. «Краснодар» зимой пока не сделал ни одного приобретения. 31-летний форвард «быков» Джон Кордоба в текущем сезоне РПЛ провел 14 матчей, забив восемь мячей и отдав пять голевых передач.

Источник: Legalbet
Максим Деменко
ФК Краснодар
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«Байер» — «Спарта»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Загреб) — «Милан»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Жирона» — «Арсенал»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Лилль» — «Фейеноорд»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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28.02 19:00
Динамо Мх – Локомотив
 - : -
1.03 14:00
Пари НН – Акрон
 - : -
1.03 16:30
Зенит – ЦСКА
 - : -
1.03 19:00
Ахмат – Рубин
 - : -
1.03 19:30
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
Химки – Факел
 - : -
2.03 16:30
Спартак – Оренбург
 - : -
2.03 19:30
Ростов – Динамо
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Алексей Батраков

Локомотив

 10
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 9
П
Бителло

Бителло

Динамо

 8
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
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Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 6
И К Ж
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Муталип Алибеков

Динамо Мх

 9 1 1
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