Рубенс: «Судья Бобровский — позор, он удалил меня за два нарушения, которых не было»

Полузащитник московского «Динамо» Рубенс раскритиковал судейство в матче 21-го тура РПЛ с «Ростовом». Главный арбитр Ян Бобровский удалил Рубенса в первом тайме.

«РПЛ, этот судья — позор, он удалил меня за два нарушения, которых на самом деле не было, одно — за верховой контакт, а другое — показано на видео. Этот судья — позор», — написал Рубенс в своих соцсетях.

На данный момент счет в матче 1:0 в пользу «Динамо». «Ростов» также играет вдесятером — на 17-й минуте красную карточку получил защитник Виктор Мелехин.

Чемпионат России. Премьер-лига. 21-й тур.

14 марта, 18:15. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)

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